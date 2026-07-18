Sirera (PP) defiende su candidatura a la alcaldía para "sacar a Barcelona de la degradación"

El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera - PP BARCELONA

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha defendido su candidatura a la alcaldía para "sacar a Barcelona de la degradación y la decadencia" en la que, dice, la han instalado los gobiernos de izquierdas.

En el acto de presentación de los 54 candidatos del PP en las capitales de provincia celebrado este sábado en Santiago de Compostela ha asegurado que el PP atraviesa una situación "marcada por la inseguridad, el elevado precio de la vivienda, el aumento de la ocupación ilegal y una elevada presión fiscal", recoge un comunicado de la formación.

Sirera ha sostenido que "revertirá esta realidad" si es alcalde mediante políticas centradas en la seguridad, en combatir la ocupación ilegal, reducir el incivismo y aliviar la carga fiscal con el objetivo de convertir Barcelona en una ciudad, apunta, mucho mejor.

Además, ha mostrado su confianza en que el PP logre un cambio a nivel municipal y nacional con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Gobierno.

LLEIDA, GIRONA Y TARRAGONA

Por su parte, Xavier Palau ha sido proclamado oficialmente como candidato en Lleida, y ha defendido que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en la ciudad con un gobierno que ponga Lleida por encima de los intereses partidistas e ideológicos".

"Mi objetivo es volver a hacer de Lleida una ciudad segura, próspera, orgullosa de su identidad y con oportunidades", ha destacado, según recoge el PP de Lleida en otro comunicado.

El PP ha confirmado también que el candidato en Girona será Daniel Ruiz, mientras que en Tarragona lo será Maria Mercè Martorell.