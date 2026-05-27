Sirera (PP) se erige como "única alternativa posible" a Collboni en las municipales de 2027

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una foto de archivo - PP - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, se ha erigido como la "única alternativa posible y viable" al actual alcalde, Jaume Collboni, en las próximas elecciones municipales, ante una hipotética reedición de un tripartito de izquierdas que, según él, tanto daño ha hecho a la ciudad.

Así se ha expresado el líder popular en rueda de prensa este miércoles al preguntársele por el proceso de Junts para escoger un candidato a la alcaldía, sobre el que ha ironizado que "más que Junts per Barcelona parecen 'Separats per Barcelona" y ha opinado que ya no son una alternativa política real a Collboni.

Respecto a las propuestas que llevarán al pleno de este viernes, presentarán un Plan Integral con todas las medidas descartadas por Collboni en sus 3 años de mandato para que Barcelona "vuelva a ser una ciudad segura", como reprobación al alcalde como máximo responsable de la inseguridad.

También propondrán implementar un sistema automático de alertas para que los titulares de una vivienda en la ciudad sean avisados mediante SMS o correo electrónico cuando haya una modificación del padrón, con el objetivo de combatir la proliferación de "empadronamientos irregulares y fraudulentos".

Finalmente, preguntarán a Collboni, de forma irónica, si tiene previsto en los actos de celebración de los 29 años de Can Vies, y ha lamentado que el consistorio dé "barra libre" a los ocupas, recordando que a día de hoy hay 36 edificios municipales en esta situación.