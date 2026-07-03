Sirera (PP) exige la dimisión de Batlle y Parlon por la "escalada de violencia" en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido la dimisión del teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, y de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ante la "escalada de violencia insoportable" en la ciudad.

Lo ha dicho en un comunicado tras el tiroteo de este jueves por la noche en el parque de La Pegaso en el que murió un adolescente de 15 años, y ha responsabilizado de los recientes tiroteos en la ciudad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde, Jaume Collboni.

Ha asegurado que Sánchez "lleva años abandonando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que reclaman más medios para combatir el narcotráfico y controlar la entrada de droga por el puerto de Barcelona, según él.

Ha criticado que Illa "sigue sin dotar a Barcelona de los cerca de 3.000 agentes de Mossos d'Esquadra que necesita la ciudad", y que Collboni ignora la petición de incorporar 1.000 nuevos agentes a la Guardia Urbana para reforzar la seguridad en las calles.

SITUACIÓN "GRAVÍSIMA"

Por todo ella, ha calificado de "gravísima" la situación de inseguridad que vive la capital catalana y ha reclamado un cambio inmediato en los responsables políticos de la seguridad.

"Lo que está pasando en Barcelona es muy grave. 8 asesinatos en apenas 6 meses son una cifra insoportable para una ciudad como la nuestra", y ha asegurado que hay políticos que llevan demasiado tiempo mirando hacia otro lado mientras la inseguridad aumenta.