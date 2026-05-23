Sirera (PP) exige retirar la campaña del Ayuntamiento de Barcelona sobre pisos turísticos

Archivo - El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido la retirada inmediata de la campaña institucional impulsada por el consistorio sobre los pisos turísticos y ha reclamado conocer el coste total de la iniciativa, al considerar que "utiliza recursos públicos para hacer propaganda política".

En un comunicado este sábado, Sirera ha criticado las lonas instaladas en fachadas de edificios de la ciudad con el mensaje 'A Barcelona, el 2028, s'eliminaran les llicències d'habitatges d'ús turístic' y ha asegurado que la campaña podría vulnerar la Ley de publicidad institucional de Catalunya.

El líder popular ha señalado que no existe "ninguna decisión municipal válida" que permita afirmar que los pisos turísticos desaparecerán en 2028 y ha recordado que el decreto ley aprobado por la Generalitat permite mantener algunas licencias hasta 2033 si cumplen determinados requisitos.

Sirera ha asegurado que "nadie sabe quién gobernará Barcelona en 2028", por lo que ha defendido que un futuro gobierno municipal podría apostar por regular y ordenar los pisos turísticos, como sucede en otras ciudades españolas.

El dirigente popular también ha reclamado al gobierno municipal que haga público el coste de la campaña porque, según él, existen dudas "sobre su legalidad y su verdadera finalidad".