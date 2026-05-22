Sirera (PP) insiste en la necesidad de dotar a la Guàrdia Urbana de Barcelona de pistolas táser

Sirera sujeta una pistola táser ficticia en Barcelona - PP BARCELONA

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha insistido en la necesidad de dotar de pistolas táser a los agentes de la Guàrdia Urbana ante la situación "cada vez más violenta y peligrosa" que vive la ciudad.

Lo ha dicho en una acto este viernes en el barrio de la Marina del Port, al que ha acudido para presentar la campaña 'Calles Seguras' y donde ha defendido que Barcelona necesita una policía "preparada, protegida y equipada", indica la formación en un comunicado.

También ha reprochado al alcalde, Jaume Collboni, haber "desaprovechado la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para exigir los 3.000 Mossos que Barcelona necesita", afirmando que en sus 3 años de mandato se han registrado 38 homicidios.