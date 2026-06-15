Sirera (PP) lamenta que Collboni no haya "cambiado el rumbo" de Barcelona tras investirle en 2023

Sirera en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lamentado que el alcalde, Jaume Collboni, no haya "cambiado el rumbo" de la ciudad a pesar de haber contribuido a su investidura en 2023, y le reprocha haber desaprovechado la oportunidad.

"Le dimos la oportunidad de escribir las mejores páginas de la historia de la ciudad de Barcelona y Jaume Collboni ha desaprovechado esta oportunidad", ha dicho en rueda de prensa este lunes, en la que ha hecho balance de los 3 años de mandato.

En concreto, Sirera ha defendido que invistieron a Collboni para conseguir un cambio, pero cree que solo se ha conseguido pasar de la confrontación de la exalcaldesa Ada Colau a la inacción: "Hemos pasado de un gobierno sectario a un gobierno paralizado".

Ha afirmado que los vecinos siguen reclamando más seguridad, limpieza y servicios públicos pero que el consistorio "sigue como en la etapa de Colau, destinando millones de euros a propaganda, campañas de imagen y proyectos alejados de las necesidades" de la gente.

Para alertar de esta situación, los populares han editado un libro que repartirán por toda la ciudad en el que recogen la gestión de Collboni estos últimos 3 años, con un prólogo de Sirera seguido por 6 páginas en blanco para criticar que el Ejecutivo no ha hecho "absolutamente nada", según ellos.