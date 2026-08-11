Sirera (PP) pide a Collboni acompañar la videovigilancia de Barcelona con más Guàrdia Urbana

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, durante un acto del PP - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, que la instalación de cámaras de videovigilancia anunciada por el consistorio este martes se acompañe con una ampliación de los agentes de la Guàrdia Urbana.

En un comunicado, Sirera ha defendido la ampliación de la videovigilancia de la ciudad, pero ha advertido de que "poner cámaras no puede convertirse en la excusa para no poner policías en la calle".

En este sentido, ha alertado de que sin más agentes para supervisar las imágenes y patrullas a pie que puedan actuar ante los delitos detectados en tiempo real, las cámaras solo servirán "para grabar cómo delinquen".

"Si sabemos dónde se producen los delitos y colocamos cámaras precisamente porque sabemos que allí existe un problema, lo lógico es reforzar también la presencia policial en esos mismo puntos", ha sostenido.

El Ayuntamiento de Barcelona instalará 9 cámaras de videovigilancia en el paseo del Born, 11 en los Búnkers del Carmel, 30 en la Anella Olímpica, 19 en el parque de Pegaso y 30 en Els Encants, en el marco del despliegue de su Pla de Videovigilancia.