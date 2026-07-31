Sirera (PP) pide a Collboni que "rompa su silencio" ante la situación en Ceuta

Decenas de migrantes celebran haber traspasado la frontera entre Ceuta y Marruecos - Marcos Moreno - Europa Press

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, que "rompa su silencio" ante la crisis migratoria en Ceuta, ha informado este viernes el grupo municipal este viernes en un comunicado.

También le ha pedido que reclame al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poner fin a una política migratoria que "ha convertido las fronteras en un coladero", y también que abandone su obediencia al PSOE y defienda los intereses de Barcelona.

"Muchos de los inmigrantes que acceden ilegalmente a España terminan llegando a Barcelona. Los barceloneses no tienen por qué pagar las consecuencias de una política migratoria fracasada que el Gobierno se niega a rectificar", ha afirmado.