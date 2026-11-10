Sirera (PP) pide endurecer las penas por disturbios y prohibir ocultar el rostro en manifestaciones

Archivo - El líder por el PP en Barcelona, Daniel Sirera. - David Zorraquino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado reformar el Código Penal para endurecer las penas contra quién protagonice "disturbios violentos, saqueos, incendios de contenedores y agresiones a agentes de policía" durante manifestaciones, así como prohibir ocultar el rostro.

En un comunicado este martes, el partido ha pedido estas reformas ante las posibles protestas convocadas con motivo de la huelga de este miércoles y Sirera ha defendido "la necesidad de recuperar el principio de autoridad, reforzar la seguridad en las calles y acabar con la sensación de impunidad de los grupos violentos que aprovechan las movilizaciones para provocar altercados".

"Manifestarse es un derecho fundamental que debemos proteger, pero incendiar, saquear y agredir no lo es. Barcelona necesita recuperar el principio de autoridad, el respeto a la ley y el orden en sus calles", ha recalcado.