Sirera (PP) pide limitar el padrón a la ocupación que fija la cédula de habitabilidad

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido este lunes al alcalde, Jaume Collboni, que establezca como límite para nuevas altas en el padrón municipal el umbral máximo de ocupación que corresponda a cada vivienda de acuerdo con su cédula de habitabilidad y la normativa vigente.

Sirera ha realizado esta petición después de conocerse que Barcelona tiene ya 2.328 viviendas en las que constan empadronadas diez o más personas, frente a las 1.279 que se contabilizaban en 2021, informa el PP en un comunicado.

"Estamos ante una señal de alarma que el Ayuntamiento no puede limitarse a registrar estadísticamente. Si sabemos que una vivienda está preparada para albergar a un determinado número de personas, no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento siga dando altas en el padrón indefinidamente como si el tamaño y las condiciones de esa vivienda no importaran", ha señalado el dirigente popular.

Recuerdan que la normativa catalana contempla un umbral máximo de ocupación de las viviendas en función de su superficie y condiciones de habitabilidad, pero según el PP, el Ayuntamiento sostiene que la sobreocupación de una vivienda no puede invocarse como causa para denegar una inscripción en el padrón.

Para Sirera, "esa interpretación puede conducir a una situación absurda: el propio Ayuntamiento reconoce administrativamente que una vivienda está sobreocupada y, al mismo tiempo, continúa empadronando a más personas en ella".