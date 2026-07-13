Sirera (PP) pide un plan de compensación para los afectados por el socavón del Putxet de Barcelona

Sirera en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado este lunes un plan de compensación económica a los vecinos y comerciantes afectados por el socavón en el barrio del Putxet provocado por las obras de la L9 del Metro: "No es aceptable que las personas que lo sufren tengan que pagarse las consecuencias".

"Exigimos un plan que incluya ayudas directas a comercios, indemnizaciones a los vecinos y compensaciones por las pérdidas económicas sufridas, además de acompañamiento", ha dicho en rueda de prensa para presentar las iniciativas en las comisiones de julio.

También han pedido la comparecencia de la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, en la comisión de Urbanismo de este martes, porque "los vecinos deben saber quién tiene la responsabilidad y cuando volverán a sus casas".

DOS PROPUESTAS SOBRE TÁSER Y BURKINI

En cuanto al resto de propuestas para las comisiones, ha concretado que en la votación para dotar de pistolas táser a la Guardia Urbana alertarán de que incorporar 22 dispositivos "es una tomadura de pelo" y reclamarán que cada patrulla de policía tenga una.

Y propondrán que todas las piscinas municipales prohíban bañarse con 'burkini': "No podemos tener reglas diferentes dependiendo de las creencias de cada usuario".