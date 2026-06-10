Sirera (PP) pide una reunión "urgente" de los partidos de Barcelona tras el asesinato de un hombre

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Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 11:49
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BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido una reunión "urgente" de todos los grupos municipales tras el asesinato de un hombre en la calle Balmes la mañana de este miércoles.

Sirera, en un apunte en 'X', ha explicado que la reunión debe servir "para responder a la inacción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde, Jaume Collboni.

"Otro homicidio en plena calle. Ya van 7 en apenas dos meses. Esta vez en Sarrià-Sant Gervasi", ha lamentado.

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