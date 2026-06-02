Sirera (PP) propone que la avenida del Estadi en Montjuïc se llame Joan Antoni Samaranch

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BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto que la avenida del Estadi, en Montjuïc, pase a llamarse avenida Joan Antoni Samaranch "como reconocimiento a quien fue uno de los principales impulsores de la candidatura olímpica de Barcelona 92".

Coincidiendo con el homenaje póstumo a su figura este martes, Sirera ha defendido en un comunicado que la ciudad "debe dar un paso más y reconocer de forma permanente la contribución" de quien presidió el COI cuando se adjudicaron los Juegos de 1992.

"Barcelona tiene una deuda de gratitud con Joan Antoni Samaranch. Su liderazgo y su influencia fueron determinantes para que la ciudad pudiera hacer realidad el sueño olímpico y protagonizar una de las transformaciones urbanas, sociales y económicas más importantes de su historia", ha afirmado.

Ha añadido que la avenida del Estadi es el emplazamiento "más adecuado" para rendirle un homenaje, por su estrecha vinculación con el legado olímpico.

Sirera ha recordado que este año se cumplen 16 del fallecimiento de Samaranch, un hecho que "refuerza la necesidad de que la ciudad le rinda un reconocimiento institucional acorde con su contribución histórica".