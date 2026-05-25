Sirera (PP) propone matricular las bicicletas para frenar los robos en Barcelona

Archivo - El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto este lunes la obligatoriedad de que todas las bicicletas que circulen por Barcelona lleven una matrícula visible con el número de serie y modelo del vehículo como medida para combatir el "aumento" de robos de estos vehículos en la ciudad.

Según un informe publicado por Bicicleta Club de Catalunya y el equipo de investigación City Lab del Institut de Ciències i Tecnologies Ambientals (ICTA-UAB), en 2024 se denunciaron 921 robos: "Es irónico que mientras el Ayuntamiento lleva años supuestamente fomentando el uso de la bicicleta, no está garantizando la seguridad de quienes la utilizan", ha criticado Sirera en un comunicado.

El edil popular considera que "muchos" ciudadanos acaban dejando de usar este medio de transporte después de sufrir un robo y ha apuntado que, acorde a este mismo estudio, dos terceras partes de los robos no se denuncian por una percepción de impunidad generalizada.

Por ello, Sirera propone que el Ayuntamiento establezca un sistema obligatorio de matriculación para bicicletas, en colaboración con talleres homologados y tiendas especializadas, con una matrícula con modelo y número de serie y vinculada a un registro para la Guardia Urbana: "Si una bicicleta robada puede ser identificada rápidamente, disuadimos el robo y facilitamos la recuperación".

Ha pedido reforzar la presencia de la Guardia Urbana en las zonas con más robos, instalar cámaras de vigilancia en aparcamientos de bicicletas y mejorar la seguridad en los puntos donde habitualmente aparcan los usuarios.