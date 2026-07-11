Sirera (PP) propone un plan para catalogar y evitar la retirada de rótulos históricos en Barcelona

BARCELONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, presentará en la próxima Comisión de Economía y Hacienda una iniciativa para elaborar un plan municipal que catalogue los rótulos, escaparates, marquesinas, neones y demás elementos comerciales antiguos de la ciudad para evitar su desaparición, informa un comunicado el partido este sábado.

Sirera ha considerado que "Barcelona no puede seguir perdiendo parte de su historia cada vez que baja una persiana o se obliga a retirar un rótulo histórico por una interpretación rígida de la normativa", ya que, a su juicio, estos elementos forman parte del paisaje urbano y de la identidad de los barrios.

La iniciativa plantea la redacción, en un plazo máximo de seis meses, de un Plan de Protección del Patrimonio Comercial Vivo de Barcelona, que incluya la creación de un Catálogo Municipal del Patrimonio Comercial Vivo para registrar aquellos elementos que posean un interés social, artístico o sentimental.

Mientras se tramita este nuevo marco, Sirera solicita suspender temporalmente los expedientes sancionadores, las órdenes de retirada y las actuaciones municipales que afecten a cualquier elemento de decoración comercial que tenga una antigüedad mínima de veinte años.

El propio Sirera ha recordado casos como los de la Bodega Fermín y la Bodega Carol, donde la aplicación de la normativa de paisaje urbano supuso la retirada de elementos.