Sirera (PP) propone rebajar el IBI hasta un 40%: "Si Madrid puede hacerlo, Barcelona también"

Sirera en rueda de prensa este lunes - PP BARCELONA

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha planteado rebajar el IBI hasta un 40% en la capital catalana: "Si Madrid puede, Barcelona también".

Ha señalado que esta medida es "perfectamente legal" y flexibilizaría la presión fiscal de los barceloneses, y ha mencionado el IRPF, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, ha informado en un comunicado.

Sirera ha acusado al alcalde, Jaume Collboni, de mentir: "Dijo que congelaba los impuestos a las familias y pymes, pero ha ocurrido exactamente lo contrario", y ha alertado de que el IBI ha crecido en torno a un 3%.