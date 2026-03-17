Sirera (PP) sobre el realojo de vecinos de Vallcarca: "En Barcelona, okupar tiene premio"

Archivo - Barrio de Vallcarca de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que el Partido Socialista está enviando un mensaje peligroso con la solución acordada por la Sindicatura de Barcelona y el gobierno municipal para realojar a 14 de los 30 vecinos afectados en el desalojo del barrio de Vallcarca: "En Barcelona, okupar tiene premio".

"Mientras miles de familias esperan una vivienda pública, el gobierno de Jaume Collboni facilita un piso a los okupas de Vallcarca en la Casa Orsola", ha sostenido en un comunicado, en referencia al alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni.

Ha añadido que esta solución no es justicia social, sino que es un castigo para quienes cumplen las normas y hacen las cosas bien y ha concluido que Barcelona "necesita orden, respeto a la ley y políticas que protejan a los ciudadanos, no a quienes la incumplen".