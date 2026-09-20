Sirera (PP) rechaza los supermercados públicos de Collboni y apuesta por una bajada de los precios

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera- AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha rechazado este domingo el proyecto de supermercados públicos que plantea el alcalde, Jaume Collboni, y le ha exigido "que deje de competir" con los comerciantes y les ayude a bajar precios.

Sirera ve "difícil de explicar" que el Ayuntamiento pretenda crear comercios subvencionados con dinero público y competir con los paradistas de los mercados y el comercio de proximidad que paga impuestos, tasas, alquileres y nóminas, informa el PP en un comunicado.

Propone una reducción "sustancial" de la fiscalidad, las tasas y otros costes municipales que soportan los paradistas de los mercados municipales y facilitar su actividad mediante menos burocracia.

"Barcelona tiene algo que muchas ciudades querrían tener: una extraordinaria red de mercados municipales, con profesionales que venden fruta, verdura, carne, pescado y productos frescos todos los días.

"Antes de inventarse supermercados públicos, Collboni debería cuidar los mercados que ya tenemos", ha afirmado.

Sirera considera "especialmente contradictorio" el anuncio después de que el alcalde afirmara esta semana que el comercio barcelonés afronta problemas como el incremento de costes y la presión inmobiliaria de un sector que representa el 13,2% del PIB de la ciudad, según datos difundidos con motivo del Foro Europeo de las Ciudades y el Comercio de Proximidad.

EL PP PEDIRÁ INFORMACIÓN

El PP reclamará al gobierno municipal que detalle cuánto dinero público piensa destinar al proyecto, qué costes asumirá el Ayuntamiento, cómo se fijarán los precios, quién podrá comprar en estos establecimientos y qué evaluación se realizará sobre su impacto en mercados, supermercados y comercio de proximidad.

"Menos ocurrencias importadas de Nueva York y más escuchar a los comerciantes de Barcelona".

Si Collboni quiere ayudar a llenar la cesta de la compra, que empiece por dejar de vaciar el bolsillo de quienes cada día llenan nuestros mercados", ha concluido Sirera.