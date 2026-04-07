Sirera (PP) reclama el desalojo "inmediato" del asentamiento de la estación de autobuses de Sants

Sirera en el asentamiento de la estación de autobuses de Sants. - PP

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, el desalojo "inmediato" del asentamiento ubicado en la estación de autobuses de Sants.

En un comunicado este martes, Sirera ha criticado la "pasividad del gobierno municipal ante una situación que vulnera la normativa y deteriora la imagen de la ciudad" y ha recordado que la acampada libre está prohibida en Barcelona, y ha lamentado que Collboni lo esté permitiendo.

"La estación de Sants es una de las principales puertas de entrada a Barcelona, el primer contacto que tienen muchas personas con nuestra ciudad, y no puede ser esta la imagen que ofrecemos", ha señalado.

El líder popular ha exigido al consistorio que "se tome en serio el problema de los asentamientos" y ha subrayado que esta situación afecta a los vecinos y a las personas que viven en estos espacios.

Por ello ha reclamado un plan integral para eliminar los 63 asentamientos detectados en la ciudad que combine medidas sociales con la aplicación "estricta de la ordenanza para garantizar la convivencia, la seguridad y la dignidad de todas las personas".