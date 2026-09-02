Sirera (PP) ve "indigno" que Illa y Collboni no asistan a la concentración por Ceuta en Barcelona

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha calificado de "indigno" que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no asistan este miércoles a la concentración en solidaridad con Ceuta, ya que se encuentran ambos en un viaje institucional en Ucrania.

En rueda de prensa este miércoles, ha acusado a ambos mandatarios socialistas de dejar "tirados a los ceutíes", y ha culpado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la crisis en Ceuta tras el intento de miles de inmigrantes de atravesar la frontera a nado el pasado 30 de julio.

Sirera considera que Collboni debería de volver de su viaje institucional por Sarajevo, Varsovia y Kiev para estar al lado de los ceutíes, y ha recordado que desde que es alcalde ha realizado 14 viajes institucionales: "Le encanta viajar, pero Barcelona necesita un alcalde que viaje por los barrios", ha lamentado.

Sirera ha sostenido que el Gobierno "conocía el riesgo y no actuó", y ha acusado a Sánchez de no asumir ninguna responsabilidad política, tras lo que ha pedido conocer qué falló, qué información tenía el Gobierno y por qué no se actuó antes.

El líder popular también ha criticado el "silencio" de la izquierda ante lo ocurrido en Ceuta, ya que considera que no se han movilizado con la misma intensidad ni mostrado la misma indignación que lo hicieron en otras ocasiones, como con la Flotilla con ayuda humanitaria a Gaza.

RESPONSABILIZA A MARRUECOS

Sobre el informe policial que atribuye a Marruecos la entrada masiva de migrantes a Ceuta, Sirera ha sostenido que ha habido un intento de Marruecos de desestabilizar a España, y se ha preguntado "qué tiene que ocultar Sánchez" para no dar explicaciones y culpar a Israel y Rusia de este episodio.

También ha criticado la contra-manifestación que ha convocado la Coordinadora Antifeixista de Barcelona este miércoles en la plaza Sant Jaume: "Lo que hay en Ceuta no es xenofobia, no es racismo, es un conflicto gravísimo" y ha calificado a los convocantes de 'izquierda caviar' tras reprocharles que no se presenten nunca a elecciones.

Preguntado por si Collboni debería haber hecho caso a las advertencias de la Embajada española ante el aumento de los ataques rusos en los últimos días y haber cancelado su viaje a Ucrania, Sirera ha respondido que es "irresponsable pedir a la población que no viaje" a lugares peligrosos y no hacer caso a las recomendaciones oficiales.

Para él, el viaje de Collboni "ni era urgente, ni era necesario, ni da ninguna respuesta a los problemas de los barceloneses", y ha asegurado que si él fuera alcalde no habría ido al viaje teniendo en cuenta la situación en España, en alusión a Ceuta.

HUELGA DE BIBLIOTECARIOS

Sirera también ha acusado al alcalde de Barcelona de "marcharse de vacaciones" en lugar de abordar la huelga de bibliotecarios, y le ha reprochado una falta de diálogo y de capacidad de gestión.

"Debe dejar de mirar a otro lado y sentarse a negociar con los trabajadores en lugar de permitir que se alargue indefinidamente", ha reclamado el concejal popular, que ha explicado que su grupo municipal se ha reunido con los trabajadores y ha propuesto soluciones al conflicto laboral en la Comisión de Derechos Sociales del Ayuntamiento.