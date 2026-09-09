Sirera (PP) ve un "varapalo" a Collboni en la Ley de Vivienda Europea con los pisos turísticos

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, durante un acto del PP sobre financiación local, en el espacio Talent Garden, a 17 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Varios alcaldes del Partido Popular se han reuni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha señalado que la nueva Ley de Vivienda Europea supone un "varapalo" a las políticas del alcalde, Jaume Collboni, y en concreto a su voluntad de prohibir los pisos turísticos en 2028.

"Bruselas permite limitar los pisos turísticos, pero no avala su prohibición total: exige propocionalidad, justificación por zonas y un máximo de 5 años", ha sostenido en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De este modo, Sirera defiende que el plan de Collboni de extinguir las 10.000 licencias de uso turístico "queda en entredicho" con la publicación de la nueva normativa comunitaria, impulsada por la Comisión Europea (CE).