Siyu Liu representará a Catalunya en la exposición principal de Homo Faber 2026 en Venecia

Pieza de 'Traveling Vases' de Siyu Liu. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pieza 'Traveling Vase I', de la artista Siyu Liu, ha sido seleccionada para formar parte de la exposición principal de Homo Faber 2026, la bienal internacional dedicada a la artesanía contemporánea que se celebrará del 1 al 30 de septiembre en la Fondazione Giorgio Cini, en Venecia, según ha informado este lunes la Generalitat en un comunicado.

La selección de la obra es un nuevo paso entre Visions of Catalonia, la Biennal d'Artesania Contemporània Catalana impulsada por Artesania Catalunya, y Homo Faber, según el comunicado.

Siyu Liu, nacida en Guizhou (China) en 1993 y establecida en Barcelona, es arquitecta y artesana y "su trabajo explora la relación entre técnica, memoria e identidad cultural", mientras que 'Traveling Vase I' forma parte de una investigación en la que combina técnicas tradicionales de tejido con conceptos vinculados a la porcelana.

Homo Faber 2026 reunirá a más de 500 artesanos y más de 700 objetos procedentes de más de 70 países en una edición dirigida artísticamente por la artista y diseñadora británica Es Devlin, con un recorrido centrado en la relación entre la luz, los materiales y el trabajo manual.

La selección supone la evolución de la colaboración, que empezó en 2022, ya que en esa ocasión Visions of Catalonia puso a disposición de Homo Faber el catálogo de su tercera edición para que seleccionara una pieza.