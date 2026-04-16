SmartestEnergy compra el 85% de Factorenergia por 204 millones

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional SmartestEnergy ha cerrado la compra del 85% del capital social de Factorenergia por 204 millones de euros, mientras que el fundador de la empresa, Emilio Rousaud, mantiene el 15% restante y se mantendrá como ceo, además de incorporarse al Comité Ejecutivo de SmartestEnergy, informan en un comunicado conjunto este jueves.

La operación "permite combinar las capacidades de comercialización minorista e innovación de Factorenergia en la Península Ibérica con la solidez comercial internacional y la experiencia en grandes clientes de SmartestEnergy".

El ceo de Grupo SmartestEnergy, Robert Groves, ha explicado que la compra de Factorenergia es "un hito importante para SmartestEnergy en la expansión" global.

Rousaud ha señalado que la operación "aporta apoyo estratégico, experiencia sectorial y un compromiso compartido con la sostenibilidad y transición energética".

El director general del departamento de servicios internacionales de energía e infraestructuras de Marubeni Corporation --matriz de Smartest Energy--, Takafumi Shigemura, ha añadido que es "un paso importante en el perfeccionamiento y la expansión del negocio estratégico".