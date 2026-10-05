Un socavón frente a los juzgados de Granollers (Barcelona) obliga a evacuar edificios cercanos

Un socavón en la calle Josep Umbert de Granollers - BOMBERS

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un socavón en la calle Josep Umbert de Granollers (Barcelona), frente a los juzgados del municipio, ha obligado a evacuar preventivamente este lunes edificios de oficinas cercanos, aunque no constan afectaciones personales, informan los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Los bomberos han activado 3 dotaciones y el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC).

Por otro lado, los técnicos municipales del Ayuntamiento de Granollers también están trabajando en el lugar.