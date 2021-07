Los socialistas europeos creen que el Covid mostró "la falta de una unión sanitaria"

Su presidenta Iratxe García participa en el curso de verano sobre la UE de la Eurocámara en Barcelona y Cidob

BARCELONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y miembro del consejo ejecutivo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, Iratxe García Pérez, ha sostenido este jueves que al inicio de la pandemia hubo "fallos en la coordinación de la política europea y esto pone de manifiesto la falta de una unión sanitaria que hay que reforzar".

"La pandemia nos ha abierto los ojos a algunas lagunas o deficiencias de nuestra unión que no habíamos visto o no habíamos querido ver", ha expresado durante su intervención en el I Curso de verano sobre la UE de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob).

García ha señalado que desde el inicio de la pandemia se ha pedido "más protagonismo" a la UE en materia sanitaria, y se ha referido a la compra de mascarillas y a la campaña de vacunación.

"La unión para la salud comienza a vislumbrarse a raíz de una pandemia que nos ha hecho movilizar y entender que o nos coordinábamos o seríamos incapaces de atender a una pandemia global", y ha recordado que actualmente la UE no tiene competencias en materia sanitaria, por lo que el debate está en si se deberían homogeneizar los sistemas sanitarios de los estados miembros.

Ha adelantado que probablemente la mayoría de gobiernos estarían en contra de una posible homogeneización, pero ha llamado a "avanzar en coordinación y en algunos elementos que deben ser comunes en toda la UE", y ha puesto como ejemplo la vacunación contra el coronavirus.

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

Respecto a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, con varios debates que incluyen a actores de la sociedad civil, ha destacado como fundamental el capítulo dedicado al crecimiento económico y la justicia social porque "el crecimiento económico tiene que repercutir en mejorar la vida de las personas, eliminar brechas".

También ha resaltado que debe garantizarse la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología, paliando desigualdades de acceso entre países y entre zonas urbanas y rurales.

En cuanto a la política exterior de la UE, ha pedido "acabar con la regla de la unanimidad que está paralizando muchas decisiones fundamentales" con la oposición de un solo país.