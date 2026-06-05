Los socios de Comertia descartan que la visita del Papa impacte en el comercio de Barcelona

Archivo - Vista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de socios de Comertia ha descartado que la visita del Papa León XIV a Barcelona tenga impacto en su negocio y en el comercio de la ciudad, informa el ente en un comunicado este viernes.

El mismo sentimiento se da sobre la campaña de verano, ya que la mayoría de los asociados no prevé un impacto destacado en afluencia y ventas.

Por otro lado, Comertia ha informado que el conjunto de los establecimientos adheridos a su plataforma tuvo un crecimiento de las ventas del 2,1% interanual en mayo.

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha explicado que mayo registró el dato más bajo de la serie anualizada y que se debe a los conflictos geopolíticos y el "calor extremo de mayo".

La Restauración lidera el aumento total de ventas con un 9,5%, seguida de la categoría Otros y Alimentación Básica con un 4,7% y un 4,5%, respectivamente, así como Ocio-Cultura (2,9%).