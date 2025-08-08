Los socorristas de Barcelona mantienen la huelga indefinida tras la última reunión con el Ayuntamiento

Varias personas protestan durante la huelga indefinida de los socorristas en Barcelona, frente a la sede del PSC, a 4 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

Alegan buscar una solución al conflicto que no se base "en parches ni promesas dilatadas en el tiempo"

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de Barcelona mantienen la huelga indefinida en las playas de la capital catalana tras la última reunión con el Ayuntamiento y la empresa, FCC, alegando que les han puesto sobre la mesa la misma propuesta que ya mostraron el pasado 18 de julio, la cual afirman que fue "uno de los detonantes" de la huelga.

Lo han expresado a través del sindicato CGT --que convocó el inicio de la huelga el pasado 1 de agosto-- en un comunicado este viernes, donde apuntan que el documento que administración y empresa les han propuesto de nuevo vuelve a "no garantizar un servicio adecuado para las necesidades de Barcelona".

Entre las demandas de los socorristas destacan el alargue de la temporada de trabajo y un incremento de la plantilla.

CGT expone que el consistorio ofrece a los socorristas contratados para la temporada alta una semana más de trabajo, situando el plazo de trabajo entre el 30 de mayo y el 13 de septiembre --con un total de 3,5 meses de duración del contrato--, mientras que el colectivo quiere que se alargue entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, con cinco meses y, a lo largo del año, se traduzca en 246 días enfrente de los 172 actuales.

En temporada baja, el colectivo quiere llegar a los 40 trabajadores por los 30 actuales, mientras que el consistorio les ofrece hasta 34 trabajadores y 2 más para la temporada alta, que oscila entre los 48 y los 52.

CRITICAN EL DISEÑO DEL SERVICIO

Los socorristas insisten en "la necesidad de ser extremadamente rigurosos" en el diseño del servicio de salvamento y socorrismo ya que, según ellos, este servicio no se limita a vigilar a los bañistas desde una torre.

Lo ejemplifican en las asistencias dentro y fuera del agua, la gestión de incidencias en el paseo marítimo, la respuesta a emergencias médicas o el apoyo a Bombers y Salvamento Marítimo en accidentes fuera de los 200 metros de cobertura.

"El Ayuntamiento sigue basando sus necesidades exclusivamente en los datos de afluencia de usuarios en la arena, ignorando por completo la cantidad de personas que se encuentran en el agua o en las zonas aledañas al paseo marítimo", aseguran.

Han añadido que, pese a la falta de avances significativos, el colectivo mantiene la voluntad de llegar a una solución al conflicto, la cual no puede basarse "en parches ni promesas dilatadas en el tiempo".