Solé (Protecció Civil) afirma que se busca a un desaparecido por el alud en la Val d'Aran (Lleida)

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha afirmado este lunes que se busca a una segunda persona afectada --la cual estaría desaparecida-- tras el alud de este domingo en el Barranc de Laveja, en la comarca de la Val d'Aran (Lleida), y en el que se confirmó el fallecimiento de una persona.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press ha señalado que hay un dispositivo de búsqueda en marcha y ha pedido mucha vigilancia en las actividades de alta montaña: "Que no se realicen actividades fuera de pistas o fuera de zonas controladas si no se tiene mucha seguridad de cuál es la actividad que se está realizando".

Ha explicado que el riesgo en la montaña "existe" y ha mencionado que este fin de semana otra persona ha muerto sepultada por otro alud en el barranco de Puimestre, fuera de pistas en la estación de Cerler (Huesca).

Por su parte, el Conselh Generau d'Aran ha informado en un comunicado que, a lo largo de este lunes, junto a los equipos de rescate de la Guardia Civil, Mossos y Bomberos, efectivos y personal de Baqueira realizarán búsquedas en helicóptero y unidades caninas para descartar que haya más personas afectadas.

TEMPORAL EN CATALUNYA

Sobre el temporal en Catalunya, ha explicado que hay cuatro riesgos "sobre la mesa", que son por precipitaciones, nevadas, oleaje y aludes, y que la zona con mayor afectación por lluvias se prevé que sea en el Empordà (Girona).

Ha explicado que el temporal "parece extenderse" por todo el litoral a partir de la tarde, entre el Baix Llobregat (Barcelona) y el Alt Empordà (Girona) y también en la zona del Delta de l'Ebre, Baix Ebre y Montsià (Tarragona).

Ha afirmado que Protecció Civil no descarta el envío "masivo" de alertas por temporal en dichas zonas del litoral catalán.

Preguntada por si se puede equiparar este temporal al de la borrasca Gloria --que afectó a Catalunya en enero del 2020--, ha señalado que es una situación similar, pero que se espera que no tenga la misma intensidad: "Le esperamos fuerte e intenso, pero no con tanta fuerza como tuvo Gloria".

ACCIDENTE FERROVIARIO EN CÓRDOBA

Respecto al accidente ferroviario de este domingo por la noche en Adamuz (Córdoba) que ha dejado provisionalmente 39 heridos y 152 heridos de diversa consideración, ha recordado que Protecció Civil ha ofrecido su ayuda en las labores de rescate.

"Nos ofrecemos, evidentemente, a enviar nuestras condolencias y diciendo que cualquier recurso, cualquier necesidad en que se pudiera echar una ayuda, una mano, un apoyo, Protecció Civil está a su disposición", ha dicho.