Soledad Puértolas novela la "extrañeza" de la posguerra en 'Música de ópera'

Publicado 08/02/2019 13:24:08 CET

"Tuve la impresión de haber atisbado el horror"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Soledad Puértolas novela la "extrañeza ante la realidad" instalada en los hogares españoles en tiempos de la posguerra en la novela 'Música de ópera' (Anagrama), ha explicado en rueda de prensa este viernes.

La novela explica la historia de tres generaciones de una familia de provincias, desde los turbulentos años de la Guerra Civil hasta la última etapa del régimen franquista, con unos personajes que desvelan las heridas y las preocupaciones que se les ha permitido mostrar en tiempos oscuros pero con ráfagas de luz en las que se ha colado el amor, en una especie de "reelaboración", de su historia familiar.

Situada en Zaragoza, atraviesan la novela tres mujeres: Elvira, en una situación de comodidad y privilegio a la que la Guerra Civil sorprende lejos de España; Valentina, una huérfana abocada a la generosidad de sus parientes, y Alba, adolescente enfermiza que empieza a asomarse a la vida.

La escritora quería novelar esa sensación de las personas de su generación, "que no han tenido los datos, ni los han pedido, pero que les tocó vivir la autocensura, el silencio y la represión" de la posguerra, usando experiencias filtradas por los valores de la época.

Ha confesado tener que esperar mucho tiempo para contar esa extrañeza con la que se vivía cuando ella era muy pequeña: la sensación de que "pasó algo, la Guerra Civil, de la que ahora tenemos todos los datos pero entonces, no".

"Tenía que recuperar ese no saber. Estaba la guerra, pero no lo sabíamos, nos los imaginábamos", ha relatado Puértolas, que ha querido dar su versión de cómo se vivió.

Aspirando a ofrecer una pequeña verdad, su novela aporta "la sinceridad de una novela sobre el pasado", reivindicando que la verdadera realidad es cómo hemos vivido la realidad, sin querer tapar ni demostrar nada.

UN MUNDO DE HOMBRES

Sobre la presencia de mujeres en su novela, ha dicho que en su interior le surgía la visión de las mujeres, y que en su familia comían todos juntos cada domingo en casa de su abuela y después los hombres iban a la biblioteca: "Los hombres tenían un mundo propio al cual no accedíamos".

Ha recordado que entonces las mujeres eran muy silenciosas: "Pertenezco a una generación de madres silenciosas, una clase social media justita, de silencio, de aceptación"; y ha apuntado que siempre tuvo la impresión de haber atisbado el horror y que lo que estaba pasando era innombrable.

Preguntada por el título, ha dicho que "la música no cesa", y está presente como en la ópera, con grandes pasiones y grandes acontecimientos", y ha destacado que cualquier cosa con música se eleva.

EXPERIMENTACIÓN LITERARIA

"No me interesa escribir como Galdós o como Clarín", ha dicho la escritora sobre el estilo costumbrista, y ha considerado que la experimentación está en escribir de otra manera y en transmitir lo que no se cuenta.

Ha puesto como ejemplo de sensibilidad moderna a Pío Baroja, mientras que ha confesado sentirse "irritada" por los costumbristas clásicos españoles.

Ha considerado que la literatura experimental es buena porque permite ahondar en un territorio yermo, y ha reivindicado: "El ser humano es narrador por excelencia, y al narrar inventas. Inventas la manera de narrar".