Solucionada la avería en la Estació de França de Barcelona que afecta a varias líneas de Rodalies

BARCELONA 6 Sep. (EUROPA PRESS)

La avería en la Estació de França de Barcelona que causa retrasos este sábado por la mañana desde las 8.30 en las líneas R13, R14, R15, R16 Y R17 de Rodalies ha quedado solucionada sobre las 10.45.

La incidencia, que estaba afectando a los trenes con origen en la Estació de França, ha quedado solucionada para todas las líneas, según informa Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Técnicos de Adif han trabajado durante la mañana para solucionar la incidencia.