'La sombra del viento' de Zafón cumple 25 años y tendrá una edición ilustrada en noviembre

Exposición de 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La novela 'La sombra del viento' de Carlos Ruiz Zafón ha cumplido 25 años como "símbolo de la pervivencia de los libros" y publicará una nueva edición ilustrada por Pedro Oyarbide el 18 de noviembre.

Lo ha explicado el editor de Carlos Ruiz Zafón Emili Rosales en un acto para conmemorar la efeméride en el Ateneu Barcelonès, "cerca de donde empezó" la leyenda del libro.

La historia de Daniel Sempere y el Cementerio de los Libros Olvidados, ha explicado Rosales, es "un libro de libros, que homenajea al libro y se ha convertido en el símbolo de la pervivencia de los libros".

Ha destacado el periplo único que ha vivido el libro desde su publicación en 2001 y su vigencia en la actualidad, como se demostró en la instalación que realizaron del Cementerio de los Libros Olvidados en la Feria del Libro de Guadalajara (México), por la que pasaron 20.000 personas.

Rosales ha anunciado que, tras la reedición del libro con los cantos tintados publicada este mes de abril, se prepara una edición ilustrada para noviembre, que se publicará ese mes en España, Latinoamérica, Polonia, Suecia, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y República Checa.

El director general de la División Libros de Planeta, Jesús Badenes, ha subrayado que 'La sombra del viento' se ha convertido en un "fenómeno literario en lengua española", que ha contado con la traducción a 53 idiomas y ha vendido 50 millones de libros.

FIGURA "INTELIGENTE Y REFLEXIVA"

Coincidiendo con el acto del 25 aniversario, se ha expuesto este miércoles en la biblioteca del Ateneu Barcelonès una selección de traducciones de la novela de Zafón (1964-2020).

Badenes ha recordado que Zafón era una figura "inteligente y reflexiva" y que ello está presente en toda su obra.

El acto en Barcelona, que ha contado con la presencia de su viuda Mari Carmen Bellver, ha proyectado un vídeo en el que distintos traductores de la obra de Zafón reflexionan sobre 'La sombra del viento' y con imágenes del propio escritor.

"Se fue hace seis años y no hay día en que no queramos llamarle", ha afirmado Rosales, quien ha asegurado que lo mejor de Zafón está en sus libros.