Sònia Hernández cree que la vuelta de los Goya a Barcelona es un "reconocimiento" al cine catalán

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que la celebración de la 40 edición de los Premios Goya --que vuelven a Barcelona tras 26 años y cuya recepción oficial se lleva a cabo este viernes en la Generalitat-- es un "reconocimiento muy grande" al cine catalán.

Ha valorado "muy positivamente" que el cine catalán se consolide y ha destacado que en 2025 la Generalitat aportó 60 millones de euros al audiovisual, e impulsó la feminización del sector mediante subvenciones, además del talento y las escuelas formadoras, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha explicado que, cuando los criterios de feminización en las bases de subvenciones han bajado, la presencia femenina en las producciones ha descendido y ha precisado que la cultura debe ser "representativa" de la sociedad.

Ha asegurado que el cine en catalán es "imprescindible" para la buena salud de la lengua y ha añadido que es muy importante que se puedan ver películas en catalán tanto dobladas como subtituladas.

No ha avanzado si el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat que el Consell Executiu aprueba este viernes incluye la histórica demanda del sector de fijar un 2% para la cultura.