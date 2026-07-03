El Sopar Solidari de Cerclemón de Cecot recauda 32.482 euros para fromar a jóvenes vulnerables

Sopar Solidari de Cerclemón de Cecot - CECOT

BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sopar Solidari de Cerclemón, la comisión solidaria de la patronal Cecot, ha recaudado 32.482 euros que se destinarán a impulsar los proyectos sociales y educativos de la Fundació Educativa Terrassa, una entidad que trabaja para mejorar las oportunidades de desarrollo, formación e inclusión de personas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La velada solidaria, celebrada este jueves en Matadepera (Barcelona), reunió a cerca de 300 representantes del mundo empresarial, profesional e institucional, informa la Cecot en un comunicado este viernes.

Esta colaboración empezó hace un año, cuando la Fundació Educativa Terrassa ya recibió una aportación extraordinaria de 3.000 euros procedentes de la recaudación solidaria vinculada a la Nit de l'Empresa impulsada por Cerclemón y la Cecot.

La presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez, ha destacado que estas iniciativas ponen de manifiesto que la actividad empresarial también puede ser una herramienta de cohesión social: "Las empresas no sólo contribuyen a generar actividad económica y empleo, sino que muchas asumen activamente el compromiso de participar en la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y menos desigualdades".

Para el secretario general de Cecot, Oriol Alba, la colaboración entre empresas y entidades sociales es una de las mejores expresiones de compromiso con el territorio, ya que "cuando el mundo empresarial y el tercer sector trabajan juntos, se multiplica la capacidad de generar oportunidades y llegar a las personas que más las necesitan".