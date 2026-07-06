Sordo (CC.OO.) ve inequívoco que el PP "solo contempla ya gobernar España con la extrema derecha"

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo; la secretaria general de CC.OO. En Catalunya, Belén López; el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, y la secretaria general de CGT, Sophie Binet, en la 35 Escola d'Estiu de CC.OO. - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que el pacto entre PP y Vox en Andalucía es la "señal inequívoca de que el Partido Popular solo contempla ya gobernar España con la extrema derecha".

"Es el mayor riesgo para la sociedad y para la economía española que hemos conocido nunca", ha dicho este lunes en declaraciones a los medios junto a la secretaria general de CC.OO. en Catalunya, Belén López; el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, y la secretaria general de CGT, Sophie Binet, en el marco de la 35 Escola d'Estiu de CC.OO., que se celebra hasta el martes en Barcelona bajo el lema 'El sindicalismo de clase ante el nuevo (des)orden mundial'.

Sordo ha lamentado que el acuerdo entre PP y Vox es el cuarto en poco tiempo, después de las elecciones de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía: "El PP no solo ha normalizado estar en los gobiernos con Vox, sino que empiezan a ser indistinguibles los mensajes políticos que lanza la derecha extremada y la extrema derecha española".

Ha alertado de la posición de las derechas en España sobre el proceso de regularización de migrantes, ya que si se hicieran las políticas migratorias que pide la derecha, "la pérdida de puestos de trabajo en España no tendría precedente alguno" y ha considerado que se perdería más actividad y más empleo que en la crisis financiera.

Respecto a la emergencia climática, ha dicho que es surrealista que consejeros de un país con temperaturas medias durante semanas de 40 grados o más, "se vayan a hacer negacionismo climático a las instituciones europeas".