Stada cierra 2025 con una facturación de 4.300 millones, un 6% más

Archivo - Imagen de la instalaciones de STADA. - STADA ESPAÑA - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stada cerró el ejercicio 2025 con una facturación ajustada y a tipo constante de 4.300 millones de euros, un 6% más, informa en un comunicado este miércoles.

El Ebitda ajustado por partidas extraordinarias y a tipos de cambio constantes mejoró un 8% hasta alcanzar los 961 millones de euros.

La empresa ha destacado que los ingresos aumentaron en sus tres segmentos de negocio y que Speciality superó por primera vez los 1.000 millones, con un aumento del 17%.

Por su parte, Genéricos incrementó sus ventas en un 5%, "superando al mercado en Europa, e impulsado por el lanzamiento de rivaroxabán, y Consumer Healthcare incrementó ingresos un 2%.

El ceo de la compañía, Peter Goldschmidt, ha explicado que todas las regiones "están contribuyendo de forma positiva" en el crecimiento, y ha recordado que en 2025 la compañía adquirió los derechos de 110 nuevos productos.