La startup Bleta publica una guía para evitar fraudes digitales a mayores en el Black Friday

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana inclusiva Bleta ha publicado una guía gratuita con 7 claves para proteger a las personas mayores frente a los fraudes digitales durante el Black Friday, informan este jueves en un comunicado.

La empresa enmarca esta iniciativa en un informe de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y la agencia Acció de la Generalitat, según el cual Catalunya lidera las denuncias por ciberestafas en España, con 71.772 casos registrados en 2024.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) indica que el 95% de los incidentes corresponde a fraudes económicos o suplantaciones y que los intentos de estafa aumentan más de un 20% en noviembre, coincidiendo con el Black Friday.

"Las estafas a mayores han crecido de forma alarmante. En Catalunya, los Mossos ya advertían de un aumento del 78% en los últimos años. Queremos ofrecer soluciones prácticas, no solo advertencias", explica el coo de Bleta, Gerard Pinar.

7 ACCIONES SENCILLAS

La Guía de Seguridad Digital de Bleta - Especial Black Friday 2025 ofrece 7 acciones sencillas que cualquier persona mayor o familiar puede aplicar para reducir riesgos: reconocer mensajes falsos, configurar el móvil con seguridad, comprar online con confianza, proteger las contraseñas, actuar rápido ante una estafa, involucrar a familiares y cuidadores y recuperar la calma y la autonomía digital.

Bleta, creada en 2021 y que desarrolla software y aplicaciones móviles para personas con bajas competencias digitales, recuerda que la mejor forma de evitar una estafa es desconfiar de los mensajes urgentes, verificar siempre el remitente y no compartir datos personales por WhatsApp o correo electrónico.