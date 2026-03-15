La startup catalana Geoskop se alía con Plenitude para anticipar el clima en parques renovables

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BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Geoskop ha alcanzado un acuerdo con la empresa italiana Plenitude, del grupo Eni, para ofrecer sus servicios de predicción climática en parques eólicos y solares de Europa, Estados Unidos y Asia, utilizando 'big data' de modelos climáticos, según ha informado el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Según el comunicado de este domingo, Geoskop ha contado con el apoyo de Acció para facilitar su relación con Plenitude tras participar en el Open Innovation Challenge del MWC, un evento que conecta startups con empresas multinacionales interesadas en soluciones innovadoras.

El fundador y CEO de Geoskop, Joan Saladich, ha señalado que sus predicciones permiten incorporar el impacto futuro del cambio climático en la toma de decisiones de inversión y gestión industrial, ofreciendo estimaciones más precisas que las basadas únicamente en climatología histórica.

La empresa catalana aplicará sus servicios tecnológicos a las instalaciones eólicas y solares de Plenitude a través de su plataforma RADS, que combina análisis técnico de recursos y visualización de datos de negocio para optimizar tanto la inversión como el mantenimiento de los parques.

Además, Geoskop ha sido seleccionada por Eni en el programa Call4Innovators para desarrollar investigación climática con acceso al superordenador HPC6, uno de los seis más potentes del mundo.