Una startup catalana lanza un sistema para que los alumnos hagan un uso "controlado" de la IA

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet en una foto de archivo de Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La startup catalana Megaprofe ha lanzado un sistema para garantizar un uso "controlado" y responsable de la inteligencia artificial (IA) entre los alumnos, incorporando a su plataforma --hasta ahora pensada solamente para docentes-- funcionalidades dirigidas a estudiantes.

Los alumnos podrán acceder a aulas virtuales diseñadas por sus profesores para realizar tareas utilizando las herramientas de IA generativa de Megaprofe, haciendo un uso "crítico y responsable" de dicha tecnología y preservando sus datos según la legislación europea, informa la empresa en un comunicado de este miércoles.

El CEO de Megaprofe, Vicenç Yll, ha afirmado que no se puede evitar que los alumnos usen la IA, y propone integrarla en el aprendizaje y fomentar una utilización "humanista" poniendo el foco en la transparencia sobre la procedencia de los datos con los que se entrenan los modelos de lenguaje.