La startup Emily.AI gana el AI for Good Innovation Factory Catalonia

La startup Emily.AI ha ganado el concurso AI for Good Innovation Factory Catalonia y participará en la cumbre global del galardón, que se celebrará en verano en Ginebra (Suiza), informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este jueves.

La empresa ha creado una solución innovadora que usa un sistema inteligente de atención respiratoria que combina maquinaria médica y una inteligencia artificial explicable (XAI) para predecir y prevenir eventos de desaturación.

La herramienta ajusta dinámicamente el suministro de oxígeno en tiempo real, lo que garantiza que los pacientes se mantengan dentro del rango óptimo.