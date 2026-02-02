Stefanie Kremser explora la relación de la mujer con el hogar y la "casa del futuro" en un ensayo

La escritora Stefanie Kremser antes de la rueda de prensa este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora Stefanie Kremser ha explorado la relación de la mujer con la casa y la dimensión social del hogar, así como sus diferentes formas, desde el pasado hasta el presente y el futuro, en su ensayo 'Acció de gràcies per una casa' (Edicions 1984), su primera obra escrita directamente en catalán.

En rueda de prensa este lunes en Barcelona, Kremser explica que este libro consta de diálogos con diferentes escritores y pensadores sobre la casa en un momento en el que se está "viviendo la violencia inmobiliaria".

Afirma que el punto de partida de este libro fue la historia de Severina, la mujer de la limpieza de Brasil de una de sus amigas, pero que, durante la escritura, la propia autora tuvo que abandonar su casa en Barcelona porque un inversor había comprado la finca, y esta experiencia la inspiró para este ensayo.

"Con esto comenzó un nuevo nomadismo, que después de toda la vida cambiando de vivienda lo tenía que hacer otra vez, y resulta que era mucho más difícil que antes, porque estamos en una Barcelona con esta violencia inmobiliaria", lamenta.

DIÁLOGOS SOBRE LA CASA

El libro se divide en 4 partes: por un lado, la casa del pasado, que es las de los padres y los abuelos, "las casas desaparecidas con la muerte de esas personas"; y, por otro, la casa del presente, que también puede ser fluctuante.

La casa del futuro, por su parte, es "la proyección, el deseo, la ilusión", es aquello que se intuye que se quiere tener pero no se sabe si es posible e, incluso, no existe, y en este apartado habla de su propia búsqueda con su marido para encontrar una casa del futuro.

En este sentido, recuerda que llevan un año y medio con todas sus pertenencias en un trastero y que esto le hizo pensar sobre la dignidad: "Es la primera vez en la vida que creo que tengo todo, todas las pertenencias, en un trastero, incluida la ropa".

EL CUIDADO DEL HOGAR

El último capítulo se centra en la historia de Severina: "Escuchando su historia pensé en mi relación con la casa, en la dificultad de tener una casa, y de mis amigas y mi madre. Conozco pocas mujeres, creo que 4, que hayan podido comprarse una casa ellas solas, sin herencias, sin estar casadas, solo con su sueldo".

Para la autora, el cuidado de la casa es un arte y cree que es un lugar donde la mujer es la creadora: "Los hombres hacen las casas, las pagan, las pueden construir con sus propias manos, pero las creamos nosotras, no solo con objetos, incluso con personas, con hijos, con comida, con cuidado. Hacen un hogar de la nada, eso lo sabemos hacer".

AUTOBIOGRÁFICO

Kremser cree que en este libro da un paso más allá con respecto a otros, porque hace que el lector la acompañe en todo el proceso que está viviendo: "Es casi una crónica. Mi plan no había sido poner todo esto de mi vida. Intento que la tragedia no sea una tragedia, sino que sea un aprendizaje".

Sobre el hecho de que es su primer libro escrito directamente en catalán, recuerda que hace más de 20 años que está en Catalunya y que esta vez pensó que "no tiene ningún sentido" escribir en alemán cuando está hablando de Barcelona.

Además, afirma que le hace muy feliz haber dado este paso a nivel literario; descarta que el libro se vaya a traducir al alemán y, sobre continuar escribiendo en catalán, señala con rotundidad: "Este será mi camino en el futuro".