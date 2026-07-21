Steven Moffat, creador de 'Sherlock', invitado del Festival Serielizados de Barcelona 2026

Cartel del Festival Serielizados 2026 - SERIELIZADOS

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 13 Serielizados - Festival de Series de Barcelona, que se celebrará del 19 al 28 de octubre, contará con el guionista escocés Steven Moffat, creador de 'Sherlock' y showrunner de 'Doctor Who', como invitado internacional de esta edición.

Moffat tiene una larga trayectoria en la televisión británica y es conocido por ser el creador de la serie de la BBC 'Sherlock', protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, que ofrecía una reformulación del personaje creado por Arthur Conan Doyle, informa este martes el festival en un comunicado.

Fue durante diversos años el 'showrunner' de 'Doctor Who', una de las series más emblemáticas de la ciencia ficción británica, y también ha participado como creador y guionista en 'Coupling', 'Jekyll', 'Drácula' y la sátira 'Douglas is Cancelled'.

También visitará el festival Sue Vertue, productora televisiva de la mayoría de estas series, además de uno de los títulos más icónicos británicos: 'Mr.Bean'.

PELÍCULA INAUGURAL

La serie 'In Vitro', creada por Marc Crehuet y Alejandra Guimerà, será el título inaugural del festival, una dramedia ambientada en una clínica de reproducción asistida que explora los dilemas éticos, emocionales y personales alrededor de la fertilidad, la maternidad y los nuevos modelos de familia.

'In Vitro' cuenta en su reparto con Bruna Cusí, David Verdaguer, María Pujalte, Diana Gómez, Alain Hernández, Peter Vives, Francesc Ferrer y Anna Bertran, entre otros, y tras su paso por el festival se estrenará en otoño en 3Cat y HBO Max.

La clausura proyectará 'El principi d'Arquimedes', primer proyecto de Episòdic, una nueva producción antológica impulsada por el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) y Betevé, con Serielizados como equipo productor y creativo.

Una de las series que se estrenará en el festival será 'Segunda temporada' (Filmin Original), de Miguel Ángel Blanca, sobre las miserias de una escritora y voz generacional que, cinco años después de su debut y fenómeno literario, ha colapsado creativamente y sobrevive como escritora fantasma.

30 AÑOS DE 'NISSAGA DE PODER'

El festival celebrará el 30 aniversario del estreno de 'Nissaga de poder' (3Cat), la serie de sobremesa creada por Josep Maria Benet i Jornet sobre la familia Montsolís, estirpe de terratenientes del sector del cava.

Serielizados acogerá un encuentro con sus protagonistas y parte de su equipo creativo, con la asistencia confirmada de la actriz Emma Vilarasau, el actor Jordi Bosch y el guionista de la serie Lluís Arcarazo.