Suárez (AstraZeneca): "El Gobierno no crea las condiciones para que la innovación florezca"

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de AstraZeneca España, Rick R. Suárez, ha lamentado este martes el papel del Gobierno respecto a la innovación tras inaugurar este lunes la nueva sede de la farmacéutica en Barcelona: "El problema es que el Gobierno no crea las condiciones para que la innovación florezca".

"No se trata de financiar todos los medicamentos, porque no es sostenible, sino de reconocer y premiar la innovación", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press al preguntársele sobre el tiempo que se tarda en financiar los medicamentos.

Ha puntualizado que eso no implica, según él, que "falle algo", ya que en España los medicamentos llegan a los pacientes.

Sobre la nueva sede de AstraZeneca en el Edifici Estel de Barcelona --inaugurada este lunes--, ha afirmado que tienen "reclutados" unos 1.600 trabajadores y que tienen previsión de llegar a los 2.000 muy pronto.

"Es el laboratorio del futuro porque combinamos inteligencia artificial con biomedicina. En concreto, tenemos 35 proyectos de IA con un equipo de 400 personas. Además, también hay en marcha 450 proyectos de investigación y 259 ensayos clínicos", ha dicho, y ha resaltado que se centran en áreas como la oncología, el metabolismo, el respiratorio, las enfermedades minoritarias o las vacunas.