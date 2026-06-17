Submarinistas de la Guardia Civil siguen buscando al joven desaparecido en Roses (Girona)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil durante una patrulla marítima en Barcelona, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de submarinistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil sigue buscando este miércoles al joven de 16 años que fue visto por última vez el pasado miércoles en la zona de Roses (Girona) tras salir en moto de agua en una excursión guiada con otros compañeros.

Fuentes del Instituto Armado explican a Europa Press que unos 10 efectivos participan en el dispositivo de búsqueda junto con Salvamento Marítimo, que de momento se mantiene activo, si bien los Bombers de la Generalitat abandonaron el operativo el pasado día 13, pero se activarán siempre y cuando sean requeridos.

Así, los submarinistas realizan inmersiones cada día en varios puntos de la zona de Roses para tratar de localizar algún indicio que permita encontrar al joven desaparecido.

Los equipos de emergencia y de rescate buscan desde el pasado jueves al menor de 16 años después que este miércoles se perdiera con moto de agua tras salir con un grupo en una excursión guiada por Roses (Girona) y ser visto por última vez el pasado miércoles sobre las 21 horas.

La moto de agua fue localizada en la playa Gran de Pals (Girona) el jueves, pero no ha habido ningún indicio más que permita avanzar en más detalles.