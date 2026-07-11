Submer Group invertirá cerca de 1.500 millones en un centro de datos de IA en Flix (Tarragona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de presentación del proyecto. - GOVERN

TARRAGONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Submer Group invertirá cerca de 1.500 millones de euros en la reindustrialización de los terrenos de Ercros en Flix (Tarragona) para desarrollar un centro de datos de inteligencia artificial (IA) sostenible y de última generación, ha informado el Govern en un comunicado este sábado.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha encabezado el acto de presentación del proyecto acompañado por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y en el que también han intervenido el alcalde de Flix, Francesc Barbero; el presidente de Ercros, Antón Valero, y el cofundador de Submer Group, Pol Valls.

Illa ha anunciado que esta inversión aportará unos "150 puestos de trabajo de alta cualificación", con una puesta en funcionamiento progresiva prevista para el año 2029.

El presidente ha destacado la localización de este proyecto en un lugar en el que existe cultura empresarial y ha afirmado que este nuevo centro de datos será un polo de atracción para otras empresas que reactive "el círculo virtuoso" de reindustralizar estos terrenos.

Illa ha defendido que hay que apostar por una tecnología "al servicio del bien común", una teconología, dice, que quiere mejorar la sanidad, la seguridad y la educación.

EL PROYECTO

Este proyecto se ha firmado en el marco de la mesa de reindustrialización con el apoyo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat y sale adelante después de que Submer Group haya firmado un contrato de arrendamiento con Ercros.

Este centro será desarrollado y operado por Rubix Data Centers, una empresa de Submer Group, y el desarrollo está previsto en dos fases, con una primera que está previsto que finalice en el plazo de dos años y genere entre 105 y 150 puestos de trabajo permanentes.

La instalación ha sido diseñada para adaptarse al territorio "de manera responsable" e incorporará tecnología avanzada en cuanto a la refrigeración líquida de alta eficiencia energética, con consumo cero de agua.

SUBMER GROUP

Submer Group reúne empresas operativas especializadas en toda la cadena de infraestructura de IA y, entre las empresas del grupo, Rubix Data Centers desarrolla y opera centros de datos hiperescala pensados para IA.

El CEO de Submer Group, Patrick Smets, se ha mostrado orgulloso de contribuir a la reindustrialización de Flix y ha dicho que representa el lugar donde su "visión de la infraestructura de la IA puede empezar a tomar forma", recoge un comunicado de la empresa.

Por su parte, el CEO de Rubix Data Centers, John Eland, ha asegurado que el compromiso con la instalación en Flix es a largo plazo: "Trabajaremos junto a la comunidad local y las administraciones, y contribuiremos a la creación de empleo cualificado a medida que el emplazamiento recupere un uso productivo", ha apuntado.