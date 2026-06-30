El sueldo de las migrantes en Catalunya es un 19% menor que el de las españolas, según el Ctesc

Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sueldo de las mujeres migrantes en Catalunya es un 19,4% inferior al de las españolas, según un informe publicado por el Ctesc, informa el ente en un comunicado este martes.

En Catalunya residen 698.246 mujeres de nacionalidad extranjera, que representan el 8,7% de la población, y el 78% tienen un pasaporte extracomunitario.

El informe afirma que el sueldo de las mujeres migrantes es un 10,9% inferior al de los hombres migrantes, y cobran, de media, 5.404 euros anuales menos que las españolas y 2.745 euros menos que los hombres migrantes.

El Ctesc ha explicado que estas desigualdades también se ven en el paro, con un 15,1% de mujeres migrantes en esta situación, porcentaje que se eleva al 17,2% en las mujeres extracomunitarias.

Además, el colectivo tiene una tasa de temporalidad del 18,5%, frente al 13% de las españolas y el 13,5% de los hombres migrantes, y una tasa de parcialidad del 25,3%, frente al 8,2% de los hombres migrantes y el 18,6% de las españolas.

CUIDADOS Y ATENCIÓN A PERSONAS

El documento explica que el 87,4% de las mujeres extranjeras trabaja en el sector servicios, mientras que los hombres extranjeros que lo hacen son el 62,2%, y estas diferencias son "más intensas entre las extracomunitarias".

Dentro del sector servicios, las migrantes tienen una "ocupación importante" en el ámbito del cuidado y la atención a las personas.

El Ctesc ha alertado de las dificultades para homologar títulos y acreditación de competencias profesionales por parte de este colectivo, lo que conlleva que entren en el mercado laboral en ocupaciones "más precarizadas".

Por otro lado, ha apuntado que, para reducir desigualdades, "las experiencias con mejores resultados" son las que combinan formación lingüística, orientación laboral, acreditación de competencias y acompañamiento personalizado.