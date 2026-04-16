Se suicida en la cárcel de Ponent (Lleida) el hombre que mató a su yerno mosso el pasado octubre

Archivo - Centre Penitenciari de Ponent (Lleida) - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 79 años que el pasado octubre presuntamente asesinó a su yerno, miembro del cuerpo de Mossos d'Esquadra, se ha suicidado la madrugada de este jueves dentro de su celda del centro penitenciario de Ponent (Lleida), donde ingresó en prisión preventiva después de entregarse por haber disparado a su yerno, según confirman fuentes conocedoras a Europa Press.

Los hechos sucedieron en el barrio de Cappont de la capital ilerdense, cuando el hombre presuntamente le disparó por la espalda.

Tras dispararle, el hombre esperó en el lugar hasta la llegada de la policía catalana para entregarse, si bien el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) trató de salvar la vida del hombre sin lograrlo.

Tres días después de los hechos el juzgado de guardia de Lleida decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza.

CUARTO SUICIDIO

El Departamento de Justicia de la Generalitat ha informado en un comunicado que el interno no tenía activado el protocolo de prevención de suicidios en el momento de los hechos porque no se habían detectado indicadores que justificasen su activación.

Se trata del cuarto suicidio registrado en centros penitenciarios catalanes en lo que va de 2026.