El Supremo avala la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona)

Archivo - El monolito conmemorativo de la Batalla del Ebro fue inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1966 - GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación presentado por la Asociación Cultural Despierta España y avala la retirada del monumento franquista de Tortosa (Tarragona).

En una providencia que ha avanzado 'Aguaita' y a la que ha tenido acceso Europa Press, el TS argumenta que el recurso presentado por la entidad carece de un "interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia".

Se basa en que, además de una fundamentación insuficiente, el objeto de recurso es una modificación del catálogo de elementos protegidos y que, en ese caso, la normativa de aplicación es la catalana, que queda excluida de la casación estatal.

Con este recurso, la entidad pretendía que el alto tribunal tumbara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de marzo de 2025, en la que se desestimaban sus pretensiones de anular la resolución de la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre.

Dicha resolución, de 16 de noviembre de 2020, aprobaba definitivamente la modificación "puntual" del Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Tortosa, en concreto la ficha 154 del catálogo, para descatalogar el monumento de la Batalla del Ebro inaugurado por el dictador Francisco Franco en 1966.

Con dicha modificación, que fue promovida por el Ayuntamiento de Tortosa, el monumento dejaba de pertenecer al catálogo de edificios y conjuntos urbanos y rurales de carácter histórico, artístico y ambiental de la ciudad.