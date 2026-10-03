Suspendida la mayor parte del servicio ferroviario de Rodalies y FGC por el temporal

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BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha suspendido "a partir de las 20.00" de este sábado el servicio en todas las líneas excepto la RL3, RL4 y R16; y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha cancelado todo su servicio desde la misma hora hasta las 14.00 del domingo, según han informado en sendas publicaciones en 'X' recogidas por Europa Press.

Esta suspensión del servicio responde a la restricción de la movilidad aprobada por el Govern des de las 20.00 del sábado hasta las 14.00 del domingo en 20 comarcas catalanas ante la previsión de fuertes lluvias.

El plan Inuncat está activado en fase de emergencia en el litoral y prelitoral de Catalunya, y el Meteocat prevé en algunos puntos acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 6 horas.