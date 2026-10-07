Archivo - Varios bomberos durante una concentración, frente la Consellería de Interior, a 19 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Terrassa (Barcelona) ha suspendido el primer juicio de los bomberos voluntarios contra la Generalitat que estaba previsto que se celebrara este miércoles, ha informado la plataforma Bombers Precaris en Lluita en un comunicado.

El magistrado de la Sección Social del Tribunal de Instancia número 2 ha comunicado a las partes la decisión a la hora a la que estaba prevista que arrancara el juicio, alegando "litispendencia impropia", es decir, al apreciar una conexión entre varios juicios en trámite.

Así las cosas, el juez ha dictado acta de suspensión del juicio de los 5 demandantes previsto para este miércoles en Terrassa a la espera de que resuelva el primer proceso, cuyo juicio está señalado el 20 de octubre en Lleida, donde se presentó la primera demanda colectiva en noviembre de 2025 y que aglutina a 109 demandantes.

El presidente de Bombers Precaris en Lluita, Daniel Sitjà, ha hecho un llamamiento a los bomberos voluntarios para que se concentren en Lleida el día del juicio, en la misma línea que la abogada de la plataforma, Andrea Mena: "Allí iremos, a defender los mismos derechos que estamos defendiendo en esta demanda".

El presidente de la FBVCat, Miquel Mesegué, ha valorado que lo ocurrido no es ni positivo ni negativo, pero que haber llegado hasta aquí supone una primera victoria: "Esto se pospone un poco más, pero una macrodemanda de estas características es la primera que tiene lugar, es un caso único en la historia".