Tajani defiende que Europa y los europeos no pueden "abandonar" sus valores e identidad

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha defendido este lunes que Europa y los europeos no pueden "abandonar" sus valores e identidad y ha afirmado que el objetivo desde Europa es conseguir el alto al fuego en los conflictos en Ucrania y Gaza, textualmente.

"Los europeos no podemos abandonar nuestros valores. Son nuestra identidad. Hay que defender la libertad, el Estado de derecho, la democracia. Para eso hay que arremangarse, trabajar, explicarlo, pero sin imponerlo. Los europeos podemos hacer todo menos renunciar a nuestros valores. Y el valor no puede ser solo el dinero", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Sobre las guerras en Ucrania y Gaza, ha expresado que el objetivo desde Europa es conseguir el alto al fuego en ambos conflictos y ha asegurado que, en sus palabras, espera que Putin no gane la guerra.

"Hay que trabajar más con Israel. Después del ataque del siete de octubre, Israel tenía razón. Pero ahora Israel no tiene razón. Su reacción ha sido desproporcionada", ha señalado.

Preguntado por si la emigración es una amenaza o una oportunidad, ha apuntado que, para Europa, la emigración regular es una oportunidad y la emigración ilegal es un "peligro", porque, según él, los que gestionan la emigración irregular son criminales, como los traficantes de drogas o armas.